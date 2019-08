Polizei Aachen

POL-AC: Nach Verkehrsunfall vom Donnerstagabend: 82-jährige Fußgängerin ist verstorben

Aachen (ots)

Traurige Nachricht: Die 82-jährige Frau, die bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstagabend schwer verletzt wurde (wir berichteten), ist am Wochenende in einem Aachener Krankenhaus verstorben. (pk)

