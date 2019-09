Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß auf Kreuzung

Bestwig (ots)

Am Samstag gegen 10:30 Uhr kam es an auf der Kreuzung zwischen der Grimlinghauser Straße und der Glück-Auf Straße zu einem Unfall. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich stießen zwei Autos zusammen. Durch die Kollision wurden eine 60-jährige Frau aus Mansfeld und ein 6-jähriger Junge aus Werl leicht verletzt. Eine 39-jährige Werlerin verletzte sich schwer. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

