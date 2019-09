Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Im Zeitraum zwischen Montag 2 und 6:30 Uhr sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Hildfelder Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Entwendet wurde Bargeld.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Medebach: Am Montag gegen 3:50 Uhr ist ein Unbekannter in eine Gaststätte im Glindfelder Weg eingebrochen. Der Täter hebelte ein Fenster auf und brach einen Automaten im auf. Ein Bewohner aus einer Wohnung über der Gaststätte wurde durch die Geräusche geweckt und überraschte den Einbrecher. Daraufhin flüchtete der Täter. Entwendet wurde Bargeld.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Korpulente Figur

- Circa 1,85 Meter groß



Brilon: Im Zeitraum zwischen Sonntag 5:30 Uhr und 7:30 Uhr sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Derkere Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Hintertür Zugang zu dem Gebäude. Beim Durchsuchen des Kassenbereichs wurden die Einbrecher von einem Zeugen gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang unklar.



Olsberg: Am Montag gegen 3:20 Uhr versuchten Unbekannte in ein Sonnenstudio in der Carlsauestraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch die Vorder- und Hintertür aufzuhebeln.

Winterberg: Im Zeitraum zwischen dem 15. und 29. August sind Unbekannte in ein ehemaliges Bahnhofsgebäude in der Kahlenbergstraße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang unklar.



