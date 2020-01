Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw durch Feuerwerkskörper beschädigt

Bocholt (ots)

Einen Schaden an der Motorhaube eines geparkten Autos richtete die Explosion eines Feuerwerkskörpers in der Silvesternacht auf der Stiftstraße an. Es steht derzeit nicht fest, ob der Gegenstand absichtlich auf den Wagen geworfen oder abgelegt und gezündet wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

