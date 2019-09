Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 28.09.-29.09.2019, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen Zeit: 28.09.2019, 14:20 Uhr Ort: 38229 Salzgitter-Gebhardshagen, Sternbergstraße Hergang: Ein 24-jähriger befuhr mit seinem Pkw die Sternbergstraße in Richtung Gustedter Straße. In Höhe der Einmündung Am Heller beabsichtigte er nach links auf einen Parkstreifen abzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw eines 76-jährigen, welcher ihm auf der Straße entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß der Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 76-jährigen gegen einen geparkten Pkw gedrückt, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 76-jährige, der Unfallverursacher sowie ein in dessen Pkw befindliches Kind leicht verletzt. Eine Versorgung der Verletzten durch den Rettungsdienst war vor Ort nicht notwendig. Der entstand Sachschaden wird mit ca. 5500 Euro beziffert.

