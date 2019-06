Polizei Korbach

POL-KB: Bromskirchen - Erneuter Einbruch Gemeindeverwaltung

Korbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags 14.06.2019, vermutlich gegen kurz vor 04:00 Uhr, wurde erneut in die Gemeindeverwaltung in Bromskirchen eingebrochen. Unbekannte Täter brachen ein seitliches Fenster auf und gelangten so in den Innenbereich. Dort schlugen sie ein Loch in die Wand, um in den Geldautomatenraum zu gelangen. Anschließend versuchten sie den Geldautomaten aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Die Polizei ist erneut auf der Suche nach Zeugen, die am Tag oder den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen hinsichtlich Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell