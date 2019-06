Polizei Korbach

POL-KB: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gemeindeverwaltung in Bromskirchen

Korbach (ots)

Bromskirchen: In der Nacht zum heutigen Freitag brachen bislang unbekannte Täter in die Gemeindeverwaltung in der Straße "Unterm Stein" in Bromskirchen ein. Dabei hatten es die Einbrecher offenbar auf den Geldautomaten in dem Gebäude abgesehen. Die Unbekannten waren gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude eingebrochen und hatten anschließend eine Wand zu dem Raum durchbrochen, in dem sich der Geldautomat befindet. Ohne diesen letztlich öffnen zu können, ergriffen die Täter aus noch unbekannten Gründen ohne Beute die Flucht. Der Sachschaden, den sie bei dem Einbruch anrichteten, wird auf 2.500 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich die Tat gegen 3:50 Uhr in der Nacht ereignet haben. In welche Richtung die Einbrecher flüchteten, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Korbach sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Bromskirchen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Korbach unter Tel. 05631 - 9710 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell