Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Goldmünzen und Modelleisenbahn bei Einbruch gestohlen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

In ein Anwesen in der Trübnerstraße brachen am Mittwoch bislang unbekannte Täter ein. Mit einem Stein warfen die Unbekannten die Terrassentür des Wohnhauses ein und gelangten so ins Innere. In mehreren Räumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Brauchbarem. Im Anschluss suchten sie auf dem Grundstück noch die Gartenlaube auf und ließen hier eine Modelleisenbahn mitgehen. Neben der Eisenbahn wurden auch zwei Goldmünzen von noch unbekanntem Wert gestohlen. Ob die Täter noch weitere Gegenstände entwendeten, ist bislang unklar. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Als Tatzeit kommt 12 Uhr bis 15:30 Uhr in Frage.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell