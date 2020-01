Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen offene Tür geprallt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrer am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 57-jähriger Bocholter hatte gegen 23.40 Uhr die L572 (Zubringer zur B67) in Richtung Fachhochschule befahren. Der Bocholter sah nach eigenen Angaben etwas auf der Fahrbahn hielt in der Kurve an und öffnete die Fahrertür, um auszusteigen und nachzusehen. Ein entgegenkommender 18-jähriger Bocholter übersah dies und prallte mit seinem Auto dagegen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell