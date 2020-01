Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Zigarettenautomaten gestohlen

Heek (ots)

Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Heek vollständig entwendet. Die Unbekannten montierten das Gerät zwischen Sonntag, 02.00 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, an der Brinkstraße von einer Hauswand ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat bin Ahaus: Tel. (02561) 9260.

