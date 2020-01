Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - In Vereinsheim eingebrochen

Heek (ots)

Ein Fernsehgerät, eine Kamera und Getränke haben Unbekannte in der Nacht zum Montag aus einem Vereinsheim in Heek gestohlen. Das Gebäude liegt an der Ahauser Landstraße an einem Waldgebiet. Die Täter hatten zunächst Bretter vor einem Fenster gewaltsam entfernt und dieses schließlich aufgebrochen, um ins Innere zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

