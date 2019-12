Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Mehrere Personen in der Geeste

Bremerhaven (ots)

Um 14:04 Uhr am Heiligabend wurde die Feuerwehr zu mehreren Personen im Wasser alarmiert. Es sollten sich zwei Personen auf Höhe der alten Geestebrücke im Wasser befinden. Eine Frau war aus bisher ungeklärter Ursache in das kalte Wasser gefallen. Ihr Lebensgefährte sowie eine Passantin begaben sich zur Rettung ebenfalls in das Wasser. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich alle drei bereits auf einem Bootsanleger in Sicherheit und wurden durch weitere Ersthelfer sowie die kurz vorher eingetroffene Polizei betreut. Nach der Untersuchung durch die Notärztin mussten zwei Patienten in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert werden. Ein besonderer Dank gilt der Passantin, die sich durch ihre Hilfe selbst in Gefahr gebracht hat sowie den Ersthelfern vor Ort. Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und insgesamt 27 Einsatzkräften im Einsatz.

