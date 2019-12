Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Die Mitglieder des Ausschusses für öffentliche Sicherheit überbringen persönlich die Weihnachtsgrüße an die Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Vertreter des Ausschusses für öffentliche Sicherheit besuchten heute Morgen traditionsgemäß die diensthabenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven. Die Mitglieder des Ausschusses bedankten sich bei den 46 anwesenden Einsatzkräften für ihre Arbeit an Heiligabend und wünschten trotz des Dienstes eine besinnliche Weihnachtszeit. Die Feuerwehr sorgt auch an Heiligabend für die Sicherheit der Bremerhavener Bevölkerung durch den Lösch- und Hilfeleistungsdienst, den Rettungsdienst und mit der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe, die Rund-um-die-Uhr unter der Notrufnummer 112 erreichbar ist. Stellvertretend für viele verschiedene Berufsgruppen, die über Weihnachten arbeiten müssen, geht der Dank an die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven, die die Sicherheit im 24-Stunden-Dienst gewährleisten.

