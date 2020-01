Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rollstuhl im Kreisverkehr erfasst

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 67 Jahre alter Rollstuhlfahrer am Montag in Stadtlohn bei einem Unfall erlitten. Ein 60-jähriger Traktorfahrer aus Stadtlohn hatte ihn übersehen, als er gegen 10.45 Uhr aus dem Kreisverkehr Kalterweg nach rechts in die Sprakelstraße abbiegen wollte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Stadtlohner in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.000 Euro.

