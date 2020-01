Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer beim Abbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Montag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Der 57 Jahre alte Bocholter hatte gegen 10.05 Uhr die Schaffeldstraße befahren, als eine 42-jährige Frau aus Bocholt mit ihrem Auto von einem Parkplatz in die Straße einbiegen wollte. Sie übersah den von rechts kommenden Radfahrer und erfasste das Rad. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

