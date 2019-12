Polizei Hagen

POL-HA: 43-Jährige werden Opfer eines Raubes

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 05. Dezember, ereignete sich gegen 20:30 Uhr ein Raub auf der Wehrstraße. Zwei 43-Jährige unterhielten sich auf einem Parkplatz mit einer etwa 10-köpfigen Personengruppe. Die ihnen unbekannten Männer griffen die Hagener im weiteren Verlauf unvermittelt an und entwendeten die Geldbörsen. Anschließend flüchtete die Gruppe fußläufig in Richtung Fehrbelliner Straße. Eine Fahndung im Nahbereich durch die Polizei verlief negativ. In den Geldbörsen befanden sich neben einer kleinen Menge an Bargeld unter anderem Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Die Polizei bittet Zeugen um Hinwiese unter der Rufnummer 02331 - 986 2066.

