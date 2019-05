Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diesel im Wert von 400 Euro abgezapft

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende ca. 300 Liter Diesel aus einem aufgebrochenen Lkw-Tank. Der Lkw war zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf dem Gelände einer Firma im Saßmicker Hammer in Friedrichsthal abgestellt worden. Als der Fahrer am frühen Montagmorgen losfahren wollte, stellte er den Dieseldiebstahl fest und erstattete Anzeige.

