Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Hagen (ots)

Bereits am 03.September 2019 gegen 14 Uhr wurde eine 38-Jährige Opfer eines Diebstahls. Die Frau war in einer Bankfiliale in der Elberfelder Straße und vergaß dort ihr Mobiltelefon an einem Schalter. Zwei Männer fanden das Handy, einer von ihnen steckte es anschließend ein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Sie werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

Das unverpixelte Bild finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-unterschlagung

