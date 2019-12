Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger wird ohne Führerschein angehalten

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 05. Dezember, hielt die Polizei gegen 0:45 Uhr einen 21-Jährigen auf dem Bergischen Ring an, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Hagener war mit seinem Fiat Punto in Richtung Märkischer Ring unterwegs und erschien im Rahmen der Kontrolle auffällig nervös. Er konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, zudem bestätigte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 21-Jährige musste die Beamten für eine Blutentnahme mit zur Polizeiwache begleiten. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell