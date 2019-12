Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jähriger mit Betäubungsmitteln und Springmesser in Vorhalle unterwegs

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 05.12.2019, fuhr der Nachtdienst der Wache Hoheleye in Vorhalle Streife. Gegen 02:20 Uhr fiel der Streifenwagenbesatzung ein Mann mit Rucksack auf, der sein Gesicht unter einer Kapuze zu verbergen schien. Die Beamten kontrollierten den Mann. In seinem Rucksack fanden sie zwei Plastikbehälter, in denen sich Überreste von vermutlich chemischen Betäubungsmitteln befanden. Ferner stellten die Polizisten ein verbotenes Springmesser sicher. Angaben zu den Drogen wollte der Hagener nicht machen. Er muss jetzt mit zwei Anzeigen rechnen.

