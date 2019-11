Polizei Dortmund

POL-DO: Trecker-Demo in Dortmund (3): Drei Abfahrten der A40 voraussichtlich ab 17.20 Uhr gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1378

Wegen der Trecker-Demonstration mehrerer Hundert Landwirte sperrt die Dortmunder Polizei voraussichtlich ab 17:20 Uhr auf der A40 drei Abfahrten.

A40 in Richtung Bochum, 17.20 Uhr: Betroffen ist die Abfahrt Lütgendortmund.

A40 in Richtung Bochum und Dortmund, 17.30 Uhr: Betroffen sind die Abfahrten Oespel/Kley (Indupark).

Die Dauer der Sperren ist derzeit nicht absehbar. Sie ist abhängig von der Länge und dem Tempo des derzeit etwa sechs Kilometer langen Konvois Sobald der Trecker-Konvoi die Bereiche verlassen hat, gibt die Polizei die Abfahrten an der A40 wieder frei.

Die über Bochum kommenden Trecker fahren laut Plan über diese Strecke in Richtung Innenstadt: Provinzialstraße - Borussiastraße - Steinsweg - Stockumer Straße - Am Beilstück - Wittekindstraße und dann weiter über die B1 und Aplerbeck in Richtung Unna bis Hamm.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell