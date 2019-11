Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht mit Lichtbildern nach mutmaßlicher EC-Karten-Betrügerin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1381

Mit Lichtbildern sucht die Polizei nach einer mutmaßlichen EC-Karten-Betrügerin. Diese steht im Verdacht, im September mit einer gestohlenen EC-Karte Geld vom Konto einer 72-jährigen Dortmunderin abgehoben zu haben.

Die 72-Jährige war am 12. September in einem Geschäft im Bereich des Indu-Parks Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Beute: ihre Geldbörse mitsamt der EC-Karte und einem dreistelligen Bargeldbetrag. Kurze Zeit später wurde an einem Geldautomaten an der Münsterstraße zudem zweimal ein vierstelliger Betrag abgehoben.

Die dortigen Überwachungskameras hielten die auf den Fotos abgebildete Frau fest. Die Polizei fragt nun: Kennen Sie die Frau und können Angaben zu Ihrer Identität und/oder Ihrem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

