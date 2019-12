Polizei Hagen

POL-HA: Führerscheinschwindel fliegt nach Unfall auf

Hagen (ots)

Am Montag, 03.12.2019, nahm ein Motorradpolizist gegen 17:15 Uhr einen Unfall am Bergischen Ring auf. Ein 38-jähriger Unfallbeteiligter gab während der Aufnahme an, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Nach Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort fuhr der Polizist mit dem Hagener zu dessen Wohnanschrift, um das Dokument einzusehen. Hier behauptete der 38-Jährige nach langer Suche, dass der Führerschein wohl doch in einem LKW außerhalb Hagens liegen würde. Kurze Zeit später konnte ermittelt werden, dass der Mann schon dreimal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffiel. Er muss jetzt mit einer weiteren Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell