POL-HA: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls

Hagen (ots)

Kaum eine Straftat beeinträchtigt das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in so hohem Maße, wie der Wohnungseinbruchdiebstahl. Die Täter verletzen durch das Eindringen in den geschützten Lebensraum die Privatsphäre der Geschädigten erheblich. Heute führte die Polizei Hagen zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruches durch. Durch gezielte Präsenz und an an Verkehrsknotenpunkten erlangten die rund 30 Beamtinnen und Beamten wichtige Erkenntnisse. Auf der Herdecker Straße erwischten die Polizisten einen Transporter, dessen 32-jähriger Fahrer unter Drogen gefahren war und zudem wegen Diebstahls vernommen werden musste. Ein Drogenspürhund durchsuchte zudem sein Auto, konnte aber keine verbotenen Substanzen feststellen. Auch stellten die Einsatzkräfte in Wehringhausen einen getunten Roller fest, der sichergestellt wurde und einen Pkw im Bereich Hünenpforte, in dem ein weiterer Mann unter dem Einfluss verbotener Substanzen unterwegs war. Die Beamten kontrollierten 160 Personen und 120 Fahrzeuge. Neben zahlreichen Verkehrsverstößen erlangten die Einsatzkräfte wertvolle Hintergrundinformationen über Tatzusammenhänge, so dass Einsatzleiter Carl sich zufrieden zeigte: "Die Informationen, die wir erlangen konnten, sind wichtige Puzzleteile für die Verfahren, die die Hagener Kriminalpolizei bearbeitet. Sie werden uns sehr weiterhelfen."

