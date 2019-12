Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit 11-Jährigem Jungen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, den 25.04.2019, ereignete sich im Einmündungsbereich Brinkstraße/ Alleestraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem Kind kollidierte. Um 16:20 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW die Brinkstraße in Richtung Alexanderstraße. In Höhe der Einmündung Alleestraße lief ein 11-jähriger Junge vom Gehweg auf die Fahrbahn. Der VW-Fahrer bremste, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Jungen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand leichter Sachschaden.

