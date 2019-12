POL-HA: Zwei Einbrüche in Häuser in der Feithstraße

Polizei Hagen

Am Donnerstag, den 05.12.2019, rief eine Zeugin die Polizei in die Feithstraße. Drei Einbrecher waren gegen 18:40 Uhr in eine Doppelhaushälfte eingedrungen. Durch eine aufgebrochene Kellertür gelangten die Täter in das Treppenhaus und verschafften sich darüber hinaus Zugang zu einer Erdgeschosswohnung. Was sie genau mitnahmen, bevor sie über den Garten flüchteten, ist noch nicht klar. Kurz vorher drangen vermutlich die selben Täter in ein Nachbarhaus ein, dessen eingeschlagenes Küchenfenster die Beamten ebenfalls feststellen. Auch hier ist die Tatbeute noch unklar. Eine Fahndung nach den Einbrechern unmittelbar nach der Tat war nicht erfolgreich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

