Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ausgewichen und mit Wagen kollidiert

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 19.20 Uhr gekommen: Ein 45-Jähriger befuhr den Adenauerring aus Richtung Legden kommend. An der Kreuzung mit der Wüllener Straße wollte der Ahauser einem Rettungswagen nach rechts ausweichen, der sich von hinten näherte. Dabei stieß er mit dem Wagen der 29-jährigen Vredenerin zusammen, die auf der Wüllener Straße in Richtung Adenauerring unterwegs gewesen war. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell