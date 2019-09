Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub im Supermarkt

Mainz (ots)

Samstag, 28.09.2019, 21:25 Uhr bis 21:30 Uhr

Am Samstagabend kommt es zu einem Raub in einem Supermarkt in Mainz-Hechtsheim. Der unbekannte Täter klettert über die Warensammelablage in den Verkaufsraum hinter den Platz des Kassierers und fordert den Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Bargeldes auf. Der Täter verstaut das Geld in einem mitgeführten Stoffbeutel und verlässt den Supermarkt. Die sofort eingeleitete Fahndung verläuft negativ.

Personenbeschreibung:

- 175 cm - schmächtige Figur - junger Mann - hellblaues Tuch mit weißem Muster vor dem Gesicht - dunkle Bekleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

