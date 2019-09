Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Waldsee - Körperverletzung am Marxweiher

Waldsee (ots)

Am Samstag den 14.09.2019 gegen 16:40 Uhr befand sich der 75-jährige Geschädigte am Marxweiher in Waldsee, um dort Schwimmen zu gehen. Dort traf der Geschädigte auf eine unbekannte Frau mit ihrem Hund, um diesen dort offensichtlich Schwimmen zu lassen. Darüber kam es zwischen dem Geschädigten und der Hundehalterin zu einer Diskussion. Nachdem sich die Frau mit ihrem Hund wieder entfernte, erschien ein Mann, der den Geschädigten unvermittelt verbal anging. Der Streit zwischen den Beiden wurde immer heftiger, bis der unbekannte Mann dem Geschädigten auf den Kopf schlug. Als der Geschädigte angab, die Polizei zu verständigen, flüchtete der Täter von der Örtlichkeit. Der Geschädigte blieb unverletzt. Ob der Täter und die Hundehalterin in einer Beziehung zueinander stehen ist bislang ungeklärt. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

