Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit Kracher Auto beschädigt

Stadtlohn (ots)

Unbekannte haben in Stadtlohn einen parkenden Wagen mit Feuerwerkskörpern beschädigt. Dazu war es zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Neujahr, 13.00 Uhr, auf einem Grundstück an der Goethestraße gekommen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

