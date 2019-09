Polizei Steinfurt

POL-ST: Sachbeschädigung und Diebstahl aus Fahrzeug

Laer (ots)

Am Dienstagabend (03.09.), gegen 22.30 Uhr, hat ein Unbekannter an der Borghorster Straße die Seitenscheibe eines Autos mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Aus dem Inneren des Fahrzeugs entwendete der Täter eine Geldbörse. Dabei hat er sich vermutlich verletzt, da an der Scheibe Blutspuren waren. Zeugen haben nach der Tat gesehen, wie der Unbekannte in einen silber- oder goldfarbenen Mercedes, C-Klasse, stieg. Er flüchtete mit dem Fahrzeug Richtung Münsterdamm/Westfalentankstelle. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115, in Verbindung zu setzen.

