Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand - Müll in Brand gesetzt-

Greven (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch (04.09.), gegen 00.05 Uhr im Bereich des Zugangs zum Beach Müll gesammelt und diesen dann angesteckt. Zwei Zeugen beobachteten die Geschehnisse. Nachdem der Müll brannte, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Die Zeugen riefen die Feuerwehr, die das kleine Feuer schnell löschen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

