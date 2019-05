Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Rollerunfälle in Witten

Witten (ots)

Zwei Verkehrsunfälle mit Motorrollern verzeichnete die Polizei am gestrigen 2. Mai auf Wittener Stadtgebiet. Gegen 10.30 Uhr kam es auf der Bellerslohstraße zum ersten Unfall. Eine 39-jährige Attendornerin fuhr in Höhe der Hausnummer 25 von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden 37-jährigen Wittener auf seinem Roller. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Zweiradfahrer und musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Unfall ereignete sich auf der Ruhrstraße in Höhe Hausnummer 95. Eine 54-jährige Wittenerin verlor hier aufgrund einer Fahrbahnunebenheit die Kontrolle über ihr Zweirad. Gegen 13.20 Uhr stürzte sie und verletzte sich ebenfalls schwer. Auch sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen.

