Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Zwei neuwertige Wohnwagen in Wattenscheid entwendet - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 30. April (Dienstag) wurde die Polizei zur Berliner Straße 50 in Wattenscheid gerufen - zu einem Hallenkomplex, in dem u.a. Wohnwagen und Wohnmobile untergestellt sind.

Dort hatten noch unbekannte Kriminelle zwei neuwertige Wohnwagen entwendet. Es handelt sich um ein Fahrzeug der Marke Knaus Tabbert (Kennzeichen: BO-XS 10) sowie um einen Fendt "Tendenza" mit dem Kennzeichen BO-TS 612.

Das Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8405 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell