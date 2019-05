Polizei Bochum

POL-BO: Neun Fahrzeuge beschädigt, 1,78 Promille, kein Führerschein

Bild-Infos

Download

Herne (ots)

In der Nacht des 2. Mai, gegen 0.30 Uhr, erhielt die Polizei Herne einen Hinweis auf eine Verkehrsunfallflucht im Bereich der Horsthauser Straße. Aber von vorne:

Ein 23-jähriger Herner war mit einem Auto auf der Horsthauser Straße unterwegs. Von hier bog er auf die Scharnhorststraße ab. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte zwei andere abgestellte Pkw.

Anschließend setzte er seine Fahrt, ohne Unfallaufnahme, auf der Horsthauser Straße fort und stieß hier wiederum gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge. Auch dies stoppte den jungen Mann nicht bei seiner Weiterfahrt. Auf der Zietenstraße beschädigte er dann drei Fahrzeuge.

Dadurch wurde unter anderem auch ein Reifen am Fahrzeug des 23-Jährigen zerstört. Auf der fast blanken Felge fuhr er dann über die Scharnhorststraße zurück in Richtung Horsthauser Straße. Hier kamen ihm die gerade eintreffenden Polizeibeamten entgegen. An diesen fuhr er vorbei und prallte dabei gegen zwei weitere Autos und beschädigte auch diese.

Erst jetzt verlor er abschließend die Kontrolle über den Pkw und stieß gegen eine aufgestellte mobile Toilette. Vor einer Garageneinfahrt endete dann seine Unfallfahrt.

Der bis dahin entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Der Herner stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 1,78 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Und zum Ende: Eine Fahrerlaubnis hat der junge Herner nicht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________



>>Save The Date<<



15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür



Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum



Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell