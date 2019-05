Polizei Bochum

POL-BO: Handys aus Bochumer Geschäft entwendet - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, 1. Mai, zwischen 2 Uhr und 2.25 Uhr, in ein Geschäft an der Querenburger Höhe 212 in Bochum-Hustadt eingebrochen.

Nach Zeugenaussagen haben zwei Männer - beide etwa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet, mit Kapuze, mit roten Tüchern über Mund und Nase - eine Fensterscheibe des Geschäfts vermutlich mit einem Gullydeckel eingeworfen und Mobiltelefone aus der Auslage entwendet.

Die Männer flüchteten aus dem Geschäft durch eine Gasse in Richtung der Brücke zum Hustadtring.

Das zuständige Regionalkommissariat (KK 32) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich unter der Rufnummer 0234 909-8205 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl: -4441).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



___________________

Save The Date

15. Juni 2019 - Tag der offenen Tür

Feiern Sie mit uns 110 Jahre Polizeipräsidium Bochum

Infos: bochum.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell