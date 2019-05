Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugin gesucht!

Herne (ots)

Am 29. April, gegen 1.30 Uhr, kam es in Herne auf dem Willi-Pohlmann-Platz 1 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Tatverdächtige stellten den dort abgestellten Sperrmüll auf die Fahrbahn und blockierten diese. Glücklicherweise kam hierbei niemand zu Schaden.

Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Personen, ein 19-jähriger Castroper und ein 21-jähriger Herner, als Tatverdächtige angetroffen werden.

Im Nahbereich der Tatörtlichkeit befand sich noch eine Zeugin. Diese kann ggf. weitere Informationen zur Tat geben.

Das Bochumer Verkehrskommissariat bittet darum, dass sich diese Frau zur Geschäftszeit unter der 0234 909-5206 meldet.

