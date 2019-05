Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Zahnarztpraxis

Bochum (ots)

Zwischen dem 30. April (19 Uhr) und dem 2. Mai (8 Uhr) kam es in Bochum-Westenfeld zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis. Unbekannte Kriminelle gelangten gewaltsam durch ein Fenster in die Praxisräume an der Westenfelder Straße 199. Hier entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Bochumer Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



