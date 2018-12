POL-BOR: Rhede - Mit Schleudertraining Wiese beschädigt

Rhede (ots) - Für ihre "Fahrübungen" haben Unbekannte am Sonntag eine Weide in Rhede illegal genutzt. Sie hatten sich Zugang auf das Areal an der Rehheide verschafft, indem sie den Zaun öffneten. Danach haben sie die Fläche offensichtlich durch Schleuder- und Driftübungen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Abgespielt haben muss sich das Geschehen zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

