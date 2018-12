POL-BOR: Heiden - Technik aus Traktoren entwendet

Heiden (ots) - Auf technische Einrichtungen und Zubehör von Traktoren hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag in Heiden in gleich zwei Fällen abgesehen. Beide betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe liegen an der Lembecker Straße. Im ersten Fall machten sich die Täter offensichtlich mit einem gefälschten Schlüssel an zwei Traktoren zu schaffen, die auf dem Hof standen: Aus beiden entfernten sie elektronische Bedienelemente, bei einem der Fahrzeuge bauten sie zudem außen einen Satellitenempfänger ab. Im zweiten Fall schlugen die Unbekannten erst ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zur Fahrzeughalle; dort bauten sie aus einem Traktor Steuerungseinheiten aus. In beiden Fällen waren Fahrzeuge vom Typ John Deere betroffen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell