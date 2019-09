Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Straßensperrung

Westerkappeln (ots)

Auf der Tecklenburger Straße ist ein LKW von der Fahrbahn abgekommen. Der 40-Tonner ist dabei im Grünbereich umgekippt. Das Fahrzeug muss mit Spezialfahrzeugen (Kränen) geborgen werden. Der Fahrer des Betonmischers blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Tecklenburger Straße wird um kurz nach 14.00 Uhr für die Zeit der Bergung zwischen den beiden Kreisverkehren komplett gesperrt. Der Verkehr am südlichen Kreisverkehr wird über die L 501 Ibbenbürener Straße geleitet Am nördlichen Kreisel wird PKW-Verkehr ebenfalls unmittelbar am Kreisel über die K 25 Lotter Straße, abgeleitet. Der LKW-Verkehr wird bereits vorher, an der Straße Am Dölhof/Osnabrücker Straße in Westerkapppeln abgeleitet.

