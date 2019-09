Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit zwei Radfahrerinnen

Neuenkirchen, St. Arnold (ots)

Am Dienstag (03.09.) fuhren zwei 16-jährige Mädchen gegen 7.30 Uhr auf dem Radweg an der Emsdettener Straße Richtung Emsdetten. In Höhe des Einmündungsbereichs Erich-Kästner-Straße stießen die beiden mit einem schwarzen PKW zusammen. Der Fahrer des Wagens kümmerte sich mit einer zufällig anwesenden Besatzung der Johanniter um die Mädchen. Auf Nachfrage des Autofahrers versicherten beide, dass es ihnen gut gehe. Später stellte sich heraus, dass eines der Mädchen sich leicht verletzt hatte. Jetzt sucht die Polizei den Fahrer des Wagens und die Besatzung der Johanniter. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Tel.: 05971/9384215.

