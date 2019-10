Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus einem Pkw - Radio entwendet

Windhagen (ots)

Am vergangenen Freitag kam es in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:45 Uhr zu einem Aufbruch eines Pkw. Im Zuge der Tathandlung wurde die Seitenscheibe des gegenständlichen Pkw beschädigt und das im Inneren befindliche Radio entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.800 EUR. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in einer privaten Hofeinfahrt in der Köhlershohner Straße in Windhagen abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

