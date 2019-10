Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl des vorderen amtl. Kennzeichen NR-LP266

Rüscheid (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 02.10.2019 bis Freitag, den 04.10.2019 wurde von einem Pkw Fort Fiesta das vordere amtliche Kennzeichen NR-LP266 entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schulstraße in Rüdscheid, Nähe der BAB3 abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

