Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Straßenschild gestohlen

Ahaus (ots)

Ein Straßenschild haben Unbekannte in der Neujahrsnacht in Ahaus abgeknickt und entwendet. Das Geschehen hat sich zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 09.00 Uhr, an der Kreuzung Pastorskamp/Frauenstraße abgespielt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell