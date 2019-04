Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reisepass verändert

Weil am Rhein (ots)

Da ihm eine Eintragung durch die Ausländerbehörde in seinem Reisepass nicht passten hat ein 29-Jähriger einfach die Seite entfernt. Diese unerlaubte Veränderung viel am Donnerstagvormittag Kräften der Bundespolizei auf, nach dem sie den albanischen Staatsangehörigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn kontrolliert hatten. Neben seinem biometrischen albanischen Reisepass händigte der Mann ein französisches Dokument bezüglich einer Anhörung im Asylverfahren aus. Eine Recherche ergab, dass der 29-Jährige im Februar 2019, durch eine Ausländerbehörde angetroffen und dies in seinem Reisepass vermerkt wurde. Anschließend war der Mann unbekannt verzogen. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte vermutlich nach Frankreich. Nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen wegen Veränderung von amtlichen Ausweisen wurde der albanische Staatsangehörige zur Einleitung der Aufenthaltsbeendigung an das örtliche Ausländeramt übergeben und reiste anschließend nach Frankreich aus.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell