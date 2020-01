Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrzeug brennt ab

Stadtlohn (ots)

Zum Raub der Flammen ist am Silvesterabend in Stadtlohn ein Transporter geworden. Das Fahrzeug hatte auf einem Firmengelände an der Borsigstraße gestanden, wo ein Zeuge gegen 22.25 Uhr die Flammen aus dem Wagen schlagen sah. Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 45.000 Euro. Als Ursache schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Wer Hinweise geben kann, sollte sich direkt mit der Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell