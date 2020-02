Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim, Wohnhausbrand

Landau (ots)

Am Freitag, gegen 9 Uhr geriet bei Arbeiten an einem Ölofen dieser in Brand, welcher sich rasch über das gesamte Kellergeschoß ausbreitete. Dem Hauseigentümer sei es nicht mehr gelungen, den Brand mit Decken zu löschen, worauf dieser das brennende Haus verließ. Über dem Haus war von Weitem eine schwarze Rauchsäule zu sehen. Durch die freiwillige Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Am Wohnhaus entstand erheblicher Gebäudeschaden und ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Der Hauseigentümer blieb unverletzt. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

