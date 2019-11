Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (605/2019) Im Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt - Polizeistation Friedland ermittelt nach Unfallflucht in Diemarden

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Diemarden, Reinhäuser Straße Dienstag, 29. Oktober 2019, gegen 16.25 Uhr

DIEMARDEN (jk) - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Dienstagnachmittag (29.10.19) gegen 16.25 Uhr in Diemarden (Landkreis Göttingen) im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten VW Golf Sportsvan am Außenspiegel beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Reinhäuser Straße gegenüber der St. Michaelis Kirche. Die Fahrerin des beschädigten Wagens erlebte das Geschehen hautnah mit. Sie saß zur Vorfallszeit im Auto. Ohne anzuhalten und sich um die Folgen zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Klein Lengden fort. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um einen blauen VW Touran mit Göttinger Kennzeichen gehandelt haben. Die Schadenshöhe beträgt vermutlich rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland unter Telefon 05504/937900 entgegen. (933 Z.)

