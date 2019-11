Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (603/2019) Dunkle Jahreszeit beginnt: Truckerstammtisch der Autobahnpolizei Göttingen gibt Tipps zum Thema Beleuchtung an LKW & Co.

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Gerade in der dunklen Jahreszeit ist für die Verkehrssicherheit auf unseren Straßen eine technisch einwandfreie Beleuchtung besonders wichtig. Auch Brummi & Co. sind davon nicht ausgenommen. Doch wie stelle ich fest, ob auch wirklich alles perfekt funktioniert? Was ist überhaupt an zusätzlichen Beleuchtungen erlaubt und was nicht? Antworten auf diese und weitere Fragen sowie "erhellende" Tipps rund um das Thema Beleuchtung bietet der November-Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei. Für alle Fragen oder ungelöste Problemchen steht der Experte Patrick Niemann von der DEKRA Göttingen zur Verfügung. Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet am kommenden Mittwoch (6.11.19) um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt. Medien sind selbstverständlich wie immer herzlich eingeladen! (899 Z.)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell